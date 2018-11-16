У Смілі подали тепло в кілька десятків житлових будинків - Зубко

Вже підключено газопостачання на 15 з 20 котелень.

У місті Сміла Черкаської області, де було провалено запуск опалювального сезону, вже подано тепло в 4 дитсадки, 5 шкіл, 3 лікарні та 47 житлових будинків.

Про це повідомили у прес-службі Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства з посиланням на віце-прем’єр-міністра – міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадія Зубка.

За його словами, роботи із запуску теплопостачання відновлено з 07.30. «У робочому режимі по подачі теплоносія працює 9 котелень. Підключено газопостачання на 15 котелень (з 20), на які заживлено 8 дитсадків, 9 шкіл, 3 лікарні та 77 житлових будинків з 152. Тепло вже подано в 4 дитсадки, 5 шкіл, 3 лікарні та 47 житлових будинків», - поінформував Зубко.

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Він додав, що про хід підключення інших 5 котелень і вихід на робочий температурний режим повідомить додатково.

Як повідомляв УНІАН, у місті Сміла за відсутності теплопостачання через борги теплопостачальної компанії перед «Нафтогазом України» призупинили роботу школи і дитячі сади, лікарні працюють в обмеженому режимі. У місті оголошено надзвичайний стан. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом зриву опалювального сезону у Смілі.

14 листопада віце-прем'єр Геннадій Зубко заявив, що депутати Смілянської міськради виділили собі премій на 10 млн грн, але не змогли знайти 15 млн грн для запуску опалювального сезону.

За словами Зубка, населення Сміли становить 68 тис. До 20 котелень, яким припинено газопостачання, підключено 152 будинки, в яких проживають 19 тис. 700 мешканців.

15 листопада президент Петро Порошенко заявив, що дає міській владі Сміли й іншим державним структурам декілька годин на відновлення теплопостачання у місті. Того ж дня було подано газ на перші 8 з 20 котелень.