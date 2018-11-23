Окупанти хочуть побудувати новий міст у Криму

Як планують окупанти, центр Севастополя з північною стороною зв'яже міст.

Окупанти збираються будувати черговий міст у Криму. Він, згідно з планами, має з'єднати центральну та північну частини окупованого Севастополя.

Про це повідомив так званий віце губернатор окупованого Севастополя Дмитро Овсянніков.

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"Центр Севастополя з Північною стороною зв'яже міст. Найближчим часом ми представимо громадськості проект переходу через Севастопольську бухту. Ми розглядали різні варіанти: і тунелю, й надземного переходу. Обрано оптимальний варіант, який влаштовує і військових. Майбутній міст увійде до складу транспортного коридору, що включає плановану "Гераклейську рокаду" з виходом на Камишове і Казачинське шосе", - йдеться в його повідомленні Facebook.

Згідно з попереднім проектом, міст довжиною 935 метрів матиме 4 смуги для руху з максимально дозволеною швидкістю 70 км/год. Передбачається також створення пішохідної та велосипедної доріжок, кажуть окупанти.

Як повідомляло Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, незаконно збудований Росією Кримський міст просідає. Про це свідчать результати космічної зйомки. Зокрема, зафіксовано кілька критичних ділянок мосту, де відбуваються процеси зсуву.