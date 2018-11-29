В окупованому Криму з лікарні виписали трьох поранених українських військових

Андрія Ейдера, Андрія Артеменка і Василя Сороку етапують у СІЗО Сімферополя.

З лікарні в Керчі виписали трьох поранених українців, затриманих російськими прикордонниками в Керченській протоці.

Про це написав у Facebook журналіст Антон Наумлюк.

За його словами, "з лікарні в Керчі виписали трьох поранених українських військових - моряків Андрія Ейдера, Андрія Артеменка і співробітника СБУ Василя Сороку, затриманих російськими прикордонниками і заарештованих Керченським міським судом на два місяці. Їх етапують у СІЗО Сімферополя".

Як повідомляв УНІАН, вранці 25 листопада Росія заблокувала прохід до Керченської протоки українського буксира "Яни Капу" і катерів "Бердянськ" і "Нікополь", які здійснювали плановий перехід з Одеси в порт Маріуполь.

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У командуванні ВМС наголосили, що про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано російську сторону відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російський прикордонний корабель "Дон" протаранив український рейдовий буксир, внаслідок чого його було пошкоджено. Крім того, при виході з Керченської протоки російські кораблі відкрили прицільний вогонь по українських кораблях, які вже поверталися до Одеси, так і не отримавши інформації про можливість проходження через протоку. Шістьох українських військовослужбовців поранено, решта члени екіпажів потрапили в полон.

Загалом у полон було захоплено 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний окупантам суд заарештував всіх полонених українців.