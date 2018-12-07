У Кропивницькому транслювали заборонені телеканали країни-агресора - СБУ

За інформацією СБУ, спецслужби РФ використовують функціонування російських телеканалів в Україні для поширення дезінформації та провокативних матеріалів.

Співробітники Служби безпеки України блокували у Кропивницькому ретрансляцію заборонених в Україні російських телевізійних каналів.

Правоохоронці встановили, що один з місцевих провайдерів нелегально надавав мешканцям міста послуги з ретрансляції восьми телеканалів країни-агресора, повідомили у прес-центрі СБУ.

Читайте також"Перший канал" після викриття фейку перепросив за "помилку" в сюжеті про річницю Майдану (відео)

"Вказаний контент входить до Переліку іноземних програм, зміст яких не відповідає вимогам вітчизняного законодавства та Європейської конвенції про транскордонне телебачення. За інформацією СБУ, спецслужби РФ використовують функціонування російських телеканалів в Україні для поширення дезінформації та провокативних матеріалів, спрямованих на загострення суспільно-політичної ситуації в нашій державі", - зазначили у відомстві.

Про інцидент повідомили Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення задля правового регулювання та застосування адміністративно-правових санкцій до порушника ліцензійних умов.

Як повідомляв УНІАН, у річницю Євромайдану на росТБ показали фейковий сюжет про "злиденного українця", який насправді виявився білорусом.