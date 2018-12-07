У річницю Євромайдану на росТБ показали сюжет про "злиденного українця", він виявився білорусом - блогер (фото, відео)

Блогер опитав кількох знайомих Юрченка зі списків друзів, які підтвердили, що бачили його в Мінську, а про його зв'язки з Україною нічого не знають.

У сюжеті російського пропагандистського "Першого каналу", присвяченому річниці Євромайдану в Україні, показали нібито учасника тих подій Кирила Чубенка, який виявився студентом з Білорусі зовсім з іншим ім'ям.

Про це на своєму сайті написав відомий блогер Ілля Варламов. "На 8:32 там з'являється якийсь молодий чоловік, якого "Перший канал" називає учасником Євромайдану Кирилом Чубенко, не пояснюючи, втім, де цей Кирило живе і чим займається. На відео Кирило зворушливо обіймає кота і розповідає, що вони з котом зараз замерзають, і все це через Євромайдан", - йдеться в його повідомленні.

"Нічого мені особисто не дав Євромайдан. Ось, подивіться, де ми опинилися. Треба було дивитися в майбутнє, а ми в майбутньому залишилися без тепла, з дорогою енергією, і незрозуміло, коли все це закінчиться. Як пережити зиму, як відправляти дітей у школу?!" — обурюється в сюжеті пропагандистів нібито Кирило Чубенко.

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Однак через деякий час на пошту Варламова прийшов лист, в якому повідомлялося, що українцем Чубенком виявився житель Мінська Віталій Юрченко. Зазначалося, що білорус закінчив юридичний факультет БГУ й ніколи не бідував, а до Майдану не мав ніякого відношення, бо в той час ще навчався.

Потім блогер Варламов знайшов сторінки Віталія Юрченка в соцмережах, на яких були опубліковані фотографії людини, дуже схожої на героя репортажу російських пропагандистів.

Крім того, блогер опитав кількох знайомих Юрченка зі списків друзів, які підтвердили, що бачили його в Мінську, а про його зв'язки з Україною нічого не знають. Сам Віталій Юрченко на зв'язок з блогером не вийшов.

"Я з великою повагою ставлюся до наших федеральних ЗМІ, там працюють справжні професіонали в сфері пропаганди! У своєму ролику новинна команда "Першого каналу" жодного разу не згадала, що Кирило Чубенко – українець і/або громадянин України. Тільки титр повідомляє нам, що це саме Україна, а про самого героя сюжету немає жодної інформації. Ми не знаємо, в якому місті він живе, де працює або навчається. Так що я тут стверджувати нічого не можу...", - підсумував Варламов.