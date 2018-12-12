Палата представників Конгресу США визнала Голодомор геноцидом українців

Співавторами резолюції виступили понад три десятки конгресменів від Демократичної і Республіканської партій.

Палата представників Конгресу США одностайно ухвалила резолюцію, у якій Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу.

Про це повідомляє посольство України у США на сторінці в Facebook.

"Таким чином, на сьогодні обома палатами Конгресу США ухвалено рішення, у яких Голодомор визнано геноцидом українського народу", - підкреслює посольство.

Зазначається, що постановча частина документа містить визнання висновків Урядової Комісії США щодо Голоду в Україні (від 22 квітня 1988 р.) про те, що "Сталін та його оточення вчинили у 1932-1933 рр. геноцид проти українців".

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"Як і аналогічна резолюція, що була ухвалена Сенатом США 3 жовтня цього року, документ також засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу. Висловлюються найглибші співчуття жертвам, тим, хто пережив Голодомор, та їхнім родинам, а також міститься заклик до розповсюдження інформації з метою підвищення обізнаності у світі про штучну природу цієї трагедії", - йдеться у повідомленні.

Співавторами резолюції виступили понад три десятки конгресменів від Демократичної і Республіканської партій. Резолюція була представлена 8 червня цього року.

Як повідомляв УНІАН, на початку жовтня Сенат США одностайним рішенням ухвалив двопартійну резолюцію, яка стала першим в історії правовим актом Конгресу США, де Голодомор 1932-1933 рр. визнається геноцидом українського народу. Резолюція також засуджує систематичні порушення прав людини, у тому числі права на самовизначення та свободу слова, вчинені радянським урядом проти українського народу.