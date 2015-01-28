Журналіст: під час евакуації людей з Жолобка підірвали одну з машин

Про це повідомив журналіст Сергій Іванов. За його словами, бойовики, які захопили село, з нього вийшли, залишивши там "казаків".

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Сьогодні сімом з п'ятнадцяти захоплених жителів дозволили виїхати з села на двох старих "Жигулях" до українського блокпосту №29 без супроводу. "Незадовго до виїзду з т. зв. "нейтральної" зони, практично перед самим блокпостом, один з автомобілів вибухнув. Військові кажуть, що причиною вибуху став захований в машині радіокерований фугас", - повідомив журналіст.

За його словами, військові розглядають версію, що бойовики хотіли підірвати автомобіль з мирними людьми, щоб "завдати удару по нашому блокпосту".

Чоловік та жінка, за інформацією журналіста, отримали серйозні травми, ще один чоловік значних пошкоджень не зазнав. "Люди, що знаходилися в замінованому автомобілі, зараз в Лисичанської лікарні", - запевняє журналіст. "У чоловіка відірвана нога і відкритий перелом. Жінка - у вкрай важкому стані в реанімації. Третій поранений - менш важкий, проте в стресі", - написав він.

Друге авто доїхало благополучно.