Біля 29-го блокпоста на Луганщині силовики підбили танк бойовиків – Семенченко

Про це на своїй сторінці в Facebook написав командир батальйону "Донбас", народний депутат (фракція "Самопоміч") Семен Семенченко.

Читайте такожПіски повністю під контролем силовиків - комбат"29 блокпост намагалася обійти група ворожих танків. Потрапили під роздачу. Погана видимість через негоду. В результаті мінус один, інші відійшли", - повідомив він.

Між тим, за словами журналіста Романа Бочкали, на 29-му блокпосту зараз затишшя.

"29-й блок-пост жорстко обстрілюють. Але конкретно зараз - затишшя. Напружено в районі с. Жолобок - танки противника в безпосередній близькості. За 31й йдуть бої і є хороші новини. Бійці 24-ї бригади підбили ворожої танк. На допомогу прийшли три інших. І два з них теж підбили", - повідомив він.