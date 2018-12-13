Українським військовим передали новітні системи зв'язку від НАТО

Раніше в НАТО заявили, що до кінця цього року передадуть Збройним силам України захищені засоби зв'язку.

Передані Збройним силам України захищені засоби зв'язку від країн-союзників Організації північноатлантичного договору (НАТО) сьогодні літаком будуть доставлені до України.

Про це йдеться у повідомленні місії України при НАТО у Facebook.

"Цього року Збройні сили України отримають новорічні подарунки від НАТО раніше", - наголосили українські дипломати.

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"У рамках імплементації Трастового фонду НАТО з удосконалення системи командування, управління, зв’язку та обміну інформацією (C4) Україна отримала сьогодні обладнання, яке значно покращить спроможності системи управління та зв’язку наших Збройних сил. Вантаж вже у повітрі і скоро буде доставлений за призначенням", - йдеться в повідомленні.

"Ми дякуємо країнам-контрибуторам цього Трастового фонду - Австралії, Великій Британії, Данії, Ісландії, Канаді, Латвії, Литві, Німеччині, Польщі, США і Туреччині за надання Україні такої необхідної практичної допомоги. Сучасне обладнання, яке сприятиме захисту територіальної цілісності та суверенітету нашої держави – чудовий новорічний подарунок від НАТО всім українцям!" - заявили дипломати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 грудня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що країни-союзники НАТО до кінця цього року передадуть Збройним силам України захищені засоби зв'язку.