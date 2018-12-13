ЗСУ отримають захищені засоби зв’язку від союзників НАТО вже до кінця цього року – Столтенберг

НАТО надає Україні тверду політичну і тверду практичну підтримку, запевнив генсек Альянсу.

Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг повідомив, що країни-союзники НАТО до кінця цього року передадуть Збройним силам України захищені засоби зв'язку.

Читайте такожНАТО визнає прагнення України приєднатися до Альянсу - Столтенберг

Про це генсек Альянсу сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Брюсселі, яка транслювалася на сайті НАТО.

"НАТО надає Україні тверду політичну і тверду практичну підтримку. До них відносяться близько 40 мільйонів євро, які зобов'язались надати союзники для трастових фондів Украіна-НАТО", - наголосив Столтенберг.

"Один такий трастовий фонд допомагає Україні покращити командування та контроль, а також комунікацію. І сьогодні я сказав президенту Порошенку, що ми надамо захищені засоби зв'язку для українських Збройних сил до кінця цього року", - наголосив Столтенберг.

"Ми також підтримуємо Україну з метою покращення її військово-морського потенціалу, логістики і кібербезпеки", - заявив Столтенберг.