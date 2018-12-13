ЗСУ отримають захищені засоби зв’язку від союзників НАТО вже до кінця цього року – Столтенберг
Генеральний секретар Організації північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг повідомив, що країни-союзники НАТО до кінця цього року передадуть Збройним силам України захищені засоби зв'язку.
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Про це генсек Альянсу сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком у Брюсселі, яка транслювалася на сайті НАТО.
"НАТО надає Україні тверду політичну і тверду практичну підтримку. До них відносяться близько 40 мільйонів євро, які зобов'язались надати союзники для трастових фондів Украіна-НАТО", - наголосив Столтенберг.
"Один такий трастовий фонд допомагає Україні покращити командування та контроль, а також комунікацію. І сьогодні я сказав президенту Порошенку, що ми надамо захищені засоби зв'язку для українських Збройних сил до кінця цього року", - наголосив Столтенберг.
"Ми також підтримуємо Україну з метою покращення її військово-морського потенціалу, логістики і кібербезпеки", - заявив Столтенберг.