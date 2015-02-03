Сім'я Андрія Кузьменка вирішила не пускати фанатів на похорон
23:02, 03 лютого 2015Суспільство
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Завтра, 4 лютого, у Львові відбудеться прощання з лідером гурту "Скрябін" Андрієм Кузьменком, який загинув в результаті ДТП 2 лютого.
Сім'я Андрія Кузьменка вирішила не пускати фанатів на похорон / УНІАН
Про це йдеться на офіційній сторінці "Скрябіна" в Фейсбук.
Фанати зможуть попрощатися з Андрієм у Преображенській церкві. Парастас буде тривати з 16.00 і до ранку наступного дня.
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Також у повідомленні зазначено, що на похороні будуть присутні тільки близькі артиста. Таке рішення прийняла його сім'я, і колеги Андрія Кузьменка попросили з ним рахуватися.
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