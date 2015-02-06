Екс-мер Миколаєва Бердніков отримав 8 років за привласнення $2,5 млн інвестицій

Також за рішенням суду у колишнього чиновника конфіскована половина майна, а сам він позбавлений права займати керівні посади строком на 3 роки, повідомили в прес-службі прокуратури Миколаївської області.

Таке рішення прийнято за апеляцією прокурора прокуратури Центрального району Миколаєва на вирок від 2 липня 2013 року. Вироком Центрального районного суду Миколаєва екс-мера міста визнано винним у розкраданні іноземних інвестицій в особливо великих розмірах. Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 5 років з відстрочкою виконання вироку на 2 роки. Крім цього, його зобов'язали відшкодувати привласнені кошти і компенсувати потерпілій стороні 2 млн грн матеріального і морального збитку", - повідомляє відомство.

У зв'язку з м'якістю призначеного покарання прокуратура району у 2013 році подала апеляційну скаргу, яку задоволено частково. Не погодившись з таким рішенням, прокурор звернувся з касаційною скаргою до Вищого спеціалізованого суду.

За касаційною скаргою прокуратури Вищим спеціалізованим судом постанову апеляційного суду Миколаївської області стосовно екс-мера скасовано, а справу направлено на новий апеляційний розгляд, яким задоволено апеляцію прокуратури.

Як повідомляв УНІАН, у 2008 році громадянин Південної Кореї інвестував у розвиток сільського господарства Миколаївської області понад $2,5 млн, які шахрайським шляхом були присвоєні колишнім мером Миколаєва Олександром Бердніковим.