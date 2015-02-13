У Миколаївській області взято під варту кореспондента російських інформагентств, що збирав дані про установи ОПК

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Миколаївської області, відкрито кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Встановлено, що житель Дніпропетровської області, громадянин України, працюючи кореспондентом російських інформаційних агентств, збирав з метою передачі представникам зазначених інформагентств дані про діяльність установ оборонно-промислового комплексу України.

Читайте такожЗМІ: Російський журналіст стрибнув з гавкотом на знімальну групу ТСН у Мінську11 лютого його було затримано в порядку ст. 208 КПК України. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється слідчим відділом УСБУ в Миколаївській області, перебіг рослідування перебуває на контролі керівництва прокуратури області.

Як повідомляє миколаївське видання НикВести, заарештовано кореспондента російського агентства Невские Новости Андрія Захарчука.

За даними джерел Преступности.нет в СБУ, заарештованого затримали з фотографіями української військової техніки з держпідприємства "Миколаївський бронетанковий завод" 10 лютого, пише видання.

Також повідомляється з посиланням на подругу Захарчука, що він родом з Дніпропетровська, але кілька років тому виїхав до Санкт-Петербурга, де працював офіціантом, а потім - журналістом. До України приїхав начебто, щоб написати матеріал про життя країни.

Редакція видання, з яким співпрацював Захарчук, заявила, що "в його репортажах немає брехні, екстремізму та закликів до протиправної діяльності", а тексти журналіста доступні в мережі інтернет і всі охочі можуть у цьому переконатися, однак на сайті видання взагалі немає матеріалів Захарчука за період з 2 по 10 лютого.