Раді пропонують зобов'язати блогерів перевіряти достовірність інформації

Новацією проекту є введення в законодавство поняття "блогер" - власник сайту/сторінки сайту в інтернеті, на яких розміщується масова інформація, повідомляє Українська правда.

Автор документа - нардеп і близький родич Віктора Балоги - Василь Петьовка - пропонує встановити, що блогер під час розміщення та використання масової інформації зобов'язаний перевіряти достовірність розміщеної загальнодоступної інформації до її розміщення і негайно видаляти розміщену недостовірну інформацію, а також не допускати поширення інформації про приватне життя громадянина із порушенням цивільного законодавства.

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Також при розміщенні інформації на сайті/сторінці не допускається поширення завідомо недостовірної інформації під виглядом достовірних повідомлень, поширення інформації з метою зганьбити громадянина або окремі категорії громадян "за ознаками статі, віку, расової чи національної приналежності, мови, ставлення до релігії, професії, місця проживання і роботи, а також у зв'язку з їхніми політичними переконаннями".

Крім того блогерів зобов'яжуть, у випадку ухвалення доповнень до закону, оприлюднити свої прізвище та ініціали, адресу для направлення йому юридично значимих повідомлень.

На думку Петьовки, такі зміни розроблені з метою "забезпечення захисту суспільства від шкоди за неповноту, невчасність та невірогідність інформації".

Раніше УНІАН повідомляв, що в Росії ускладнили реєстрацію блогів.