В Росії ускладнили реєстрацію блогів

Про це повідомляє MediaSapiens з посиланням на офіційний сайт Роскомнагляду. Відтепер всі російські блогери, які мають бажання зареєструватися, повинні проходити додаткову процедуру перевірки їхніх даних. Зробити це можна одним зі трьох способів: через адресу електронної пошти, через СМС або ж через портал держпослуг (подача заяви через єдину систему ідентифікації та аутентифікації).

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У Роскомнагляді зазначають, що спонукала до посилення захисту системи величезна кількість спаму, який відправляли через форму реєстрації. Крім цього, стверджується в заяві, спостерігалися численні спроби зареєструвати у списку популярні блоги без відома їхніх власників.

Чиновники також підрахували, що з початку роботи реєстру близько чверті всіх отриманих заявок були фейковими та містили нецензурну лексику.

Згаданий реєстр був створений у Росії в серпні, після того, як набув чинності так званий закон про блогерів. Зобов’язання реєструватися мають автори тих блогів, щоденна відвідуваність яких перевищує 3 тис. унікальних користувачів. "Система ідентифікації дозволяє уникнути неточної/неповної наданої інформації, а також мінімізує можливість подачі хибних заяв від імені блогерів", - йдеться у повідомленні Роскомнагляду.

В даний час у реєстрі Роскомнагляду міститься 46 блогів. Загалом подано більше 700 заявок на реєстрацію.