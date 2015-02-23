У Волинській області для вручення повісток розшукуються 4 тисячі чоловіків

14:23, 23 лютого 2015
Суспільство
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Військкомат Волинській області розшукує 4 тис. чоловіків для вручення повісток про мобілізацію в Збройні сили.

В Волынской области военкомат разыскивает уклонистов от армии / УНИАН

Про це повідомив виконуючий обов'язки військового комісара обласного військового комісаріату Роман Кулик. "Цих людей можуть звинуватити в ухилянні від мобілізації. Їх буде розшукувати міліція. Списки вже передані в Управління МВС у Волинській області", - зазначив він.

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За словами Романа Кулика, мобілізаційні плани в регіоні наразі виконано на 78%. У Горохівському, Локачинському, Ківерцевському, Луцькому та Маневицькому районах з поставленими завданнями впоралися добре. Напружена ситуація залишається в північних районах області.

Також вручені повістки 540 депутатам місцевих рад та головам сільських рад, 298 з них вже пройшли медогляд.

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