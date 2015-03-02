На Чернігівщині відкрили 10 кримінальних справ щодо організації поїздок на Антимайдан

У Чернігівській області за фактами організації поїздок на антимайдан відкрито 10 кримінальних проваджень.

Про це УНІАН повідомили у секторі громадських зв`язків УМВС в області.

За інформацією в.о. начальника УМВС України в Чернігівській області підполковника міліції Вадима Філашкіна, працівники десятьох територіальних підрозділів внутрішніх справ області разом з колегами з прокуратури вже встановили організаторів протиправних діянь для протидії мирному зібранню Євромайдану у період 2013-2014 років.

Зокрема, слідчі підрозділи Чернігівського і Ніжинського міських, Городнянського, Бобровицького, Новгород-Сіверського, Сосницького, Ріпкинського, Семенівського та Чернігівського районних відділів УМВС відкрили кримінальні провадження за ст. 293 (групове порушення громадського порядку) та ч. 1 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

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Водночас, Філашкін зазначив, що зроблені викриття ще не відображають усього масштабу ганебного явища.

”Наполеглива слідча робота на цьому шляху щодня приносить нові факти та докази”, - зазначив він.