Порошенко схвалив ліквідацію Нацкомісії з захисту моралі

Як повідомляє сайт президента, згідно із законом № 173-VIII від 10 лютого, із Закону «Про захист суспільної моралі» виключаються положення про визначення статусу та засад діяльності Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі.

Так, контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі в межах своєї компетенції здійснюють Міністерство внутрішніх справ України, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері культури, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи, державну політику в сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового, митного законодавства, Державний комітет телебачення і радіомовлення України та Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.

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Згідно з указом, громадський контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері захисту суспільної моралі здійснюють творчі спілки, які діють у сфері культури і мистецтв, журналістики. Держава забезпечує фінансову підтримку здійснення громадського контролю за додержанням вимог цього та інших законів у сфері захисту суспільної моралі в порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, 10 лютого Верховна Рада внесла зміни в Закон "Про захист суспільної моралі" (щодо державного нагляду)» (законопроект депутата Ольги Червакової № 1647), яким передбачається ліквідація Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі як державного органу. За це рішення проголосували 245 народних депутатів.

За словами Червакової, даний закон створює передумови для ліквідації Національної експертної комісії України з питань захисту суспільної моралі. Згідно з висновком Міністерства юстиції, ця комісія "не має окремого предмета регулювання", тобто вона "лише дублює функції інших державних органів". Автор законопроекту підкреслила, що "абсолютно не йдеться про припинення державного контролю щодо захисту суспільної моралі, а навпаки - цей державний контроль тільки посилюється".

Як зауважила депутат, є 9 органів в державі, які займаються цими питаннями. При цьому експертизи комісії є «юридично нікчемними, їх не можна долучити ні до адміністративної, ні до кримінальної справи», - зазначила Червакова.

У той же час для остаточної ліквідації Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі потрібно ще відповідне рішення Кабінету міністрів.