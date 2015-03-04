Україна разом з Фінляндією і Швецією приєднаються до навчань НАТО

Про це повідомляє ZN.UA з посиланням на Yle.

Навчання будуть проводитися з 4 по 10 березня. Нарівні з Фінляндією в навчаннях Альянсу візьмуть участь і інші країни-партнери за програмою "Партнерство заради миру", у тому числі Швеція та Україна.

Згідно із заявою МЗС країни, в навчаннях Фінляндія буде брати участь у заходах антикризового управління, а також у національному плануванні операцій і прийнятті рішень.

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Нагадаємо, нещодавно вчення сил НАТО пройшли в Литві, в них взяли участь 250 литовських і американських військовослужбовців. Американські сили прибули на навчання як реакція НАТО на кризу в Україні