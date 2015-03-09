У Німеччині заборонили концерт BRUTTO через звинувачення в неонацизмі

Помилкові звинувачення і підтасовані факти записали групу BRUTTO в розряд неонацистських.

Про це група повідомила у заяві в Facebook, передає ТСН.

Група BRUTTO заявляє: жоден з її учасників не перебуває у неонацистських, екстремістських і будь-яких інших радикальних організаціях.

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"Ми - проти насильства, проти війни, проти дискримінації за расовою і статевою ознакою. У своїх піснях оспівуємо свободу, антитоталитаризм, загальнолюдські цінності. Ми - музичний колектив і хочемо своєю музикою об'єднувати людей різних поглядів і світоглядів. Ми - інтернаціоналісти і хочемо, щоб у всьому світі панувало добро", - повідомляється в заяві.

Кримінальна поліція Німеччини розбирається в інциденті і обіцяє знайти організаторів і замовників наклепницької акції проти BRUTTO.