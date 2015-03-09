У Львові відзначили 201-у річницю з дня народження Шевченка

Як передає кореспондент УНІАН, вшанувати великого українця разом з представниками громадськості, духовенства, лауреатами Національної премії ім. Т. Шевченка до пам'ятника Тарасу Шевченку в центрі Львова прийшли керівництво Львівської ОДА, обласної та міської рад, депутати від Львівської області.

Читайте такожУ Харкові близько 400 людей прийшли на молебень до річниці з дня народження ШевченкаПісля покладання корзин з квітами до пам'ятника Кобзареві, військовий капелан гарнізонного храму святих Апостолів Петра і Павла отець Степан Сус відслужив молебень за Україну та її Героїв.

Також на площі біля пам'ятника Тарасу Шевченку львівські письменники, члени Львівської обласної організації Національної спілки письменників читали твори Тараса Шевченка і свої вірші, так почавши проект «Шевченківська мова».

Прозвучали патріотичні пісні у виконанні народних колективів та капели бандуристів Львівської національної музичної академії ім. М. Лисенка.

Кілька сотень львів'ян, які зібралися на площі біля пам'ятника Кобзареві, спільно виконали державний гімн України.