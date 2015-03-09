Яценюк прочитав уривок з поеми "Кавказ" в радіомарафоні "Шевченко мобілізує"

Як повідомили в Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, на початку виступу глава уряду підкреслив, що слово Великого Кобзаря потрібно всій країні, "щоб вибороти нашу незалежність та наше майбутнє": "Наша віра і наша впевненість в тому, що ми переможемо, є запорукою європейського майбутнього української держави, яке зіткнулося з російською військовою агресією, зіткнулося з війною, але бореться і перемагає".

Читайте такожПорошенко вручив Шевченківські премії (фото)Арсеній Яценюк прочитав уривок з поеми Кобзаря "Кавказ". За словами прем'єра, коли він обирав вірші, міркував, які б слова були найкращі , щоб звернутися до країні. Арсеній Яценюк розповів, що згадав, як цю поему читав Сергій Нігоян, "який разом з нами на Майдані боровся за нашу свободу і нашу волю".

Він зазначив, що Кавказ "також завжди боровся проти темної імперії за свою свободу".

За словами глави уряду, слова цієї поеми "надихають і дають впевненість у нашій праведній боротьбі". Він зачитав уривок, який завершується словами: "Борітеся - поборете, Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая!"

Під часрадіомарафон "Шевченко мобілізує" твори Кобзаря читають члени уряду, політики, діячі науки, культури, військовослужбовці, волонтери, представники громадськості. Марафон проходить з 6.00 до 24.00 на каналі "Культура" Національної радіокомпанії з включеннями на Першому національному телеканалі та Першому каналі Українського радіо.