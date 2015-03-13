Геращенко назвав прізвище вбивці донецького активіста Дмитра Чернявського
Він додав, що ця людина знаходиться у розшуку і рано чи пізно буде покарана за вбивство.
Радник очільника МВС Антон Геращенко назвав прізвище вбивці донецького активіста Дмитра Чернявського.
Як передає кореспондент УНІАН, про це радник міністра МВС сказав, виступаючи сьогодні перед учасниками акції "Донецьк - це Україна!" на Майдані Незалежності у Києві.
"Особа, яка вдарила ножем Дмитра, встановлена. На жаль, тоді його міліція не затримала. Але ми знаємо, хто він", - сказав Геращенко.
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Він додав, що ця людина знаходиться у розшуку і рано чи пізно буде покарана за вбивство.
"Мені надіслали прізвище негідника, який зарізав Дмитра. Його прізвисько "Палач", а прізвище - Кікоть. Він буде обов'язково знайдений. Якщо він ще не загинув на боці терористів у страшних муках, то рано чи пізно він отримає свій тривалий, напевно, довічний кримінальний строк", - сказав радник міністра.
Як повідомляв УНІАН, 22-річного активіста обласної парторганізації ВО "Свобода" Чернявського вбили на мітингу в Донецьку 13 березня 2014 року.