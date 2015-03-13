Радник очільника МВС Антон Геращенко назвав прізвище вбивці донецького активіста Дмитра Чернявського.

Як передає кореспондент УНІАН, про це радник міністра МВС сказав, виступаючи сьогодні перед учасниками акції "Донецьк - це Україна!" на Майдані Незалежності у Києві.

"Особа, яка вдарила ножем Дмитра, встановлена. На жаль, тоді його міліція не затримала. Але ми знаємо, хто він", - сказав Геращенко.

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Він додав, що ця людина знаходиться у розшуку і рано чи пізно буде покарана за вбивство.

"Мені надіслали прізвище негідника, який зарізав Дмитра. Його прізвисько "Палач", а прізвище - Кікоть. Він буде обов'язково знайдений. Якщо він ще не загинув на боці терористів у страшних муках, то рано чи пізно він отримає свій тривалий, напевно, довічний кримінальний строк", - сказав радник міністра.

Як повідомляв УНІАН, 22-річного активіста обласної парторганізації ВО "Свобода" Чернявського вбили на мітингу в Донецьку 13 березня 2014 року.