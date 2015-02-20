Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України п'ятьом учасникам Революції Гідності

Про це йдеться в указі глави держави №94 від 20 лютого.

"Президент Петро Порошенко підписав Указ про присвоєння звання Герой України п’ятьом активістам посмертно. Звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» було присвоєне активістам за громадянську мужність, патріотизм, героїчне відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському народові, виявлені під час Революції гідності", - сказано в повідомленні.

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Зокрема, звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно) присвоюється Бадері Олександру Миколайовичу, Дяковському Юрію Івановичу, Поправці Юрію Юрійовичу, Рибаку Володимиру Івановичу та Чернявському Дмитру Олександровичу.

Як повідомляв УНІАН, Бадеру сильно побили силовики 22 січня 2014 року на на вулиці Грушевського в Києві. Внаслідок отриманих численних травм він помер 28 січня.

22-річного активіста обласної парторганізації ВО «Свобода» Дмитра Чернявського вбили на мітингу в Донецьку 13 березня 2014 року.

17 квітня 2014 року терористи викрали депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака, який намагався встановити державний прапор України на будівлі Горлівської РДА.

Пізніше тіло Рибака і ще два тіла зі слідами жорстоких тортур було знайдене в річці Торець біля смт Раймістечко Донецької області. Одним з них виявився студент Київського політехнічного інституту Юрій Поправко, інший - 25-річний житель міста Стрий Львівської області Юрій Дяковський.

Співробітники СБУ встановили причетність до вбивства Рибака групи проросійських терористів та їхніх ватажків Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та Ігоря Безлера (Бєса).

Раніше УНІАН також повідомляв, що 39 родинам героїв Небесної Сотні виділили земельні ділянки.