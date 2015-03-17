У Костянтинівці міліції дозволили стріляти на ураження - Геращенко
Правоохоронцям дозволили стріляти на ураження, якщо хтось у Костянтинівці, використає ДТП за участю БМД для масових сутичок.
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив народний депутат від фракції "Народний фронт" і радник міністра МВС Антон Геращенко.
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"Якщо хтось в Костянтинівці зі зброєю в руках виступить проти законів української влади, використовуючи дане ДТП для масових сутичок, то спочатку буде зроблено один попереджувальний постріл, а потім буде стрільба на ураження. Якщо не буде часу попередити - буде стрільба на ураження відразу ж. Нікому не дозволено підривати українську владу зі зброєю в руках на території України. Всі необхідні дії, підкріплення, накази в Костянтинівку спрямовані, там ситуація буде нормалізована і надалі буде залишатися такою ж", - сказав він.