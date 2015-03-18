У СБУ не виключають ескалації конфлікту в Костянтинівці під час похорону загиблої дитини

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив начальник Головного слідчого управління СБУ Василь Вовк.

“Вчора один народний депутат, який знаходиться там, на місці, прислав мені СМС, що тут знаходяться “тітушки” з Макіївки. Зараз ми це перевіряємо”, - сказав Вовк.

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Він не виключив, що сьогодні під час похорону загиблої дівчинки у Костянтинівці може виникнути ескалація ситуації, але СБУ та інші правоохоронні органи вживатимуть заходів для її недопущення.

“Ми направили туди сьогодні вночі групи, які на місці будуть приймати рішення”, - зазначив Вовк.

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Як повідомляв УНІАН, 16 березня у Костянтинівці Донецької області сталася аварія за участю бойової машини десанту. 8-річна дівчинка загинула на місці аварії, 38-річна жінка і немовля потрапили до лікарні. Після цього в місті сталися масові заворушення.

У Генштабі ЗСУ повідомили, що затримали двох українських військових, підозрюваних у скоєнні ДТП, а також на час слідства відсторонили від виконання обов'язків командира їхнього батальйону.