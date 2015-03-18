У Житомирі двох "тітушок" засудили майже до 5 років в'язниці за побиття євромайданівців

У Житомирі засуджено до майже 5 років позбавлення волі відповідно двох раніше судимих "тітушок" за побиття у листопаді 2013 року активістів - організаторів житомирського Євромайдану.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Житомирської області, в листопаді 2013 року в Житомирі поблизу будинку по вулиці Хлібній, 25 було скоєно напад на громадських активістів, членів обласного осередку політичної партії.

У ході судового слідства встановлено, що напали на активістів та завдали легких тілесних ушкоджень двоє непрацюючих житомирян, раніше засуджених до умовної міри покарання.

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За даним фактом у суді розглядалося кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 (умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

За принципової позиції державного обвинувача, з урахуванням раніше призначеного покарання, обох зловмисників на цьому тижні засуджено до реальної міри покарання, зокрема, одного до 4 років 6 місяців позбавлення волі, іншого – до 4 років 9 місяців позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада 2013 р. у Житомирі ввечері двоє невідомих побили активіста житомирського Євромайдану – головного редактора обласної газети «20 хвилин» Влада Пучича. Перед цим він брав участь в акції в центрі Житомира на підтримку євроінтеграції України.

28 листопада Пучича побили вдруге.

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Сам постраждалий повідомив, що пізно ввечері на нього та його товаришів, які планували поїздку на Евромайдан до столиці, напали біля офісу політичної партії «Демократичний Альянс» по вулиці Хлібна, 25. За словами активіста, їх почали бити битами. Крім нього, також постраждав Юрій Жуковський, їм викликали «швидку».

Він також повідомив, що під час конфлікту активісти затримали одного із нападників.

За даними фактами міліція відкрила провадження.