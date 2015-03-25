Порошенко: Решта нелетальної зброї від США надійде в Україну у найближчі 45 днів
Президент України Петро Порошенко заявив, що в найближчі 45 днів в Україну надійде весь обсяг нелетальної зброї від США у розмірі 75 мільйонів доларів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у міжнародному аеропорту "Бориспіль" під час прибуття першої партії американських військових броньованих автомобілів Humvee.
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"У найближчий тиждень ми отримаємо ще один літак, і ще один літак із броньованими "Хаммерами", і в найближчі 45 днів надійдуть решта з того обсягу, які були укладені Україною в рамках програми співробітництва зі Сполученими Штатами Америки", - наголосив глава держави, висловивши вдячність дружньому американському народу.
Як повідомляв УНІАН, 11 березня Порошенко висловив подяку віце-президенту США Джозефу Байдену за рішення щодо надання додаткової нелетальної військової допомоги Україні вартістю 75 млн доларів - дрони, системи зв'язку, радари для визначення мінометних та артилерійських позицій, прилади нічного бачення та інші засоби, а також 230 військових автомобілів.