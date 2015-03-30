Понад 810 тисяч переселенців з Криму та Донбасу забезпечені житлом - ДСНС

Понад 810 тисяч осіб з Криму та Донбасу переселені та забезпечені житлом для тимчасового проживання.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій Наталія Бистра сьогодні на брифінгу в Києві.

За її словами, жителі Донецької та Луганської областей продовжують виїжджати з небезпечних територій та звертатися до транзитних пунктах переміщення. Бистра додала, що це явище не має масового характеру.

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«За минулий тиждень до пунктів зустрічі у Донецькій області та обласного регіонального штабу звернулося 613 людей, з них 30 дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, а також 22 людини із обмеженими можливостями», - зазначила Бистра.

«З кінця січня і до сьогодні з прифронтових територій та населених пунктів, що постійно піддавалися обстрілам терористів у Донецькій та Луганській області, було вивезено, а також залишили самостійно, 14 тисяч 168 людей», - поінформувала Бистра.

За її словами, з початку проведення АТО з Донбасу до інших регіонів було переселено 789 тисяч 656 осіб, серед яких 137 тисяч 503 дитини та 372 тисячі 290 інвалідів та осіб похилого віку.

«Загальна ж кількість людей, що були переселені та забезпечені житлом для тимчасового проживання з урахуванням тих людей, що були переміщені з АР Крим та Севастополя, на сьогодні складає 810 тисяч 045 людей», - зазначила керівник прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.