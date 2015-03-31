З квітня дані про дітей більше не вноситимуть до закордонних паспортів батьків

З 1 квітня дані про дітей не вноситимуться до закордонних паспортів батьків.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної міграційної служби України, з 1 квітня втрачає чинність постанова Кабінету міністрів України від 31 березня 1995 р. № 231, якою, зокрема, передбачено процедуру внесення даних про дітей до закордонних паспортів батьків.

Як відомо, з 1 січня 2015 року в Україні запроваджено закордонні паспорти нового зразка. За новими правилами, закордонний паспорт можна оформити від народження, отже внесення даних про дітей до паспортів батьків не передбачено. До 1 квітня вклеювання фотографій дітей здійснювалося лише до закордонних паспортів батьків старого зразка, після 1 квітня такої можливості не буде.

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Слід зазначити, що всі документи, видані раніше, зберігатимуть чинність до завершення строку дії, зазначеного в документі, отже, якщо дані про дітей вже внесено до паспорта, з цим документом можна подорожувати з дитиною і надалі.

Якщо ж дані про дитину не внесено до закордонного паспорта одного з батьків, після 1 квітня для виїзду дитини за кордон необхідно оформити дитині закордонний паспорт нового зразка. При цьому, діти віком до 16 років звільняються від сплати державного мита, а сканування відбитків пальців рук для оформлення біометричного паспорта здійснюється лише з 12 років за згодою батьків.

Також до внесення відповідних змін до законодавства залишається можливість оформлення проїзного документа дитини, проте слід пам’ятати, що цей документ приймається не всіма країнами світу, зокрема не приймають ці документи Чехія, Португалія, Іспанія. Отже, перед оформленням такого документа необхідно уточнити у консульській установі держави, до якої планується подорож з дитиною, чи приймає ця держава проїзні документи дитини.