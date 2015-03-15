Українські посольства припинили оформлення закордонних паспортів

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на веб-сайти низки закордонних дипломатичних установ і власні джерела.

Зокрема, посольство в Угорщині пише, що приймання заяв припинено вже зараз і на невизначений період; посольство в Польщі стверджує, що заяви припинять в понеділок 16 березня терміном на 1 тиждень.

Водночас, джерела свідчать, що документи не приймають від п'ятниці через обмеження, запроваджені з боку Державної міграційної служби.

Читайте такожУ "Борисполі" показали систему біометричного контролю паспортів (фото)"Державна міграційна служба не приймає від нас дані", - наголошує дипломатичне джерело.

При цьому заяви не приймають ані на біометричні, ані на "звичайні" паспорти.

Цю інформацію підтверджує колишній генконсул України в Стамбулі Богдан Яременко. За його даними, припинення обробки документів було несподіваним для самих дипломатів. "Наші посольства закордоном припинили з 13 березня видавати паспорти (причому в найкращих традиціях посольства отримали відповідну інструкцію 11 березня)", - зазначив він у дописі в Facebook.

Як повідомлялося раніше, початок видачі біометричних паспортів, що був запланований на 5 січня, а розпочався 12 січня, супроводжується низкою технічних проблем.