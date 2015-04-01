Українська шахістка у фіналі чемпіонату світу зіграє з росіянкою
Українська шахістка Марія Музичук вийшла у фінал чемпіонату світу з шахів серед жінок у Сочі, де зіграє з росіянкою Наталією Погониною.
Про це повідомляє офіційний сайт змагань.
У півфіналі українка виявилася сильнішою Дронаваллі Харікі з Індії, а росіянка здолала шведку Пію Крамлінг. Фінал стартує 2 квітня, пише Lenta.ru.
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Учасницям доведеться зіграти чотири партії (з контролем часу 90 хвилин на 40 ходів і 30 хвилин до кінця з додаванням 30 секунд на кожний хід, починаючи з першого). Якщо вони закінчаться з рахунком 2:2, буде призначений тайм-брейк з укороченим контролем часу.
Чемпіонат світу серед жінок, що проходить з 16 березня по 7 квітня за участю 64 шахісток з так званою нокаут-системою - на вибування. Ні одна з фіналісток в число головних його фаворитів не входила.