В Україні розпочинається проект "Напиши солдату" для збору грошей на реанімобіль для АТО

З перших днів квітня Благодійний фонд підтримки армії "Повернись живим" і Київська обласна дирекція "Укрпошти" розпочинають спільний проект "Напиши солдату".

Про це УНІАН повідомили у Благодійному фонді підтримки армії "Повернись живим".

Користувачам мережі відділень "Укрпошти" в Київській області запропонують придбати листівки, створені спеціально для проекту, і надіслати їх на фронт.

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"Всі кошти, зібрані з продажу листівок, будуть перераховані Благодійному фонду "Повернись живим" і витрачені на купівлю реанімобіля для АТО", - йдеться у повідомленні.

На листівках зображено те, що солдати на фронті вважають оберегами: відбитки дитячих ручок, сплетений жовто-блакитний браслет і традиційна вишивка. В центрі сюжету листівок – дитячі та жіночі руки. На думку волонтерів, руки, які створюють такі обереги, символізують обійми, підтримку та надійний тил.

"Вартість однієї листівки – 10 грн. Тираж – 28 тисяч одиниць. Куплену листівку можна підписати і відправити своєму знайомому воїну. У разі ж, якщо поле "адресат" буде незаповненим, "Укрпошта" автоматично передасть листівку на адресу фонду «Повернись живим», де волонтери вкладуть її в одну з передач до зони АТО. Таким чином поштівка обов'язково знайде свого солдата", - запевнили організатори.

Зазначається, що друк листівок для проекту оплатив підприємець Владислав Калініченко. У планах організаторів продовжити проект та поширити його по всій території України, але на сьогодні роботу розпочали лише з Київським відділенням "Укрпошти".