Міліція в Харкові розслідує факт руйнування двох пам'ятників Леніну

У Харкові міліція розпочала перевірку за фактом повалення невідомими двох пам’ятників Леніну в Київському районі міста.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, відомості за даними фактами внесені до Єдиного журналу правопорушень.

У міліції зазначили, що зараз правоохоронці проводять оперативно-слідчі дії з метою встановлення усіх обставин подій та осіб, причетних до них.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі невстановлені особи повалили два пам'ятника Леніну. Перша подія сталася близько 23:00. Група з кілька десятків осіб проникла через паркан на територію учбового закладу та звалила постамент. Близько 00:00 група невідомих молодиків зайшла через ворота на територію іншого вишу та повалила ще один пам’ятник.

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Довідка УНІАН. 9 квітня Верховна Рада проголосувала за законопроект "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки". Законом визнаються злочинними комуністичний та нацистський режими.

гідно з законом, відтепер в Україні запроваджується відповідальність за пропаганду комуністичного та нацистського режимів та публічне використання їх символіки.