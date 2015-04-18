У Харкові невідомі повалили ще два пам’ятники Леніну (відео)

У Харкові невідомі повалили ще два пам’ятники В.Леніну.

Як передає кореспондент УНІАН, відеозапис повалення пам’ятників Леніну, датований 17 квітня, розміщено в Інтернет.

На записі видно, як вночі невідомі молоді люди в балаклавах повалили пам’ятники на території Харківського національного аерокосмічного університету "Харківський авіаційний інститут імені М. Жуковського" та на території Харківського національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут".

Відео "Накипело"

При цьому на територію політехнічного інституту проникли, розпилявши замок на воротах.

Пам'ятники були повалені за допомогою мікроавтобуса, до якого скульптури чіпляли залізними тросами.

Читайте такожКернес зажадав від міліції Харкова пояснити, чому допустили знесення пам'ятників радянським діячамЯк повідомляв УНІАН, 9 квітня Верховна Рада проголосувала за законопроект "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарного режимів та заборону пропаганди їхньої символіки". Законом визнаються злочинними комуністичний та нацистський режими.

Згідно з законом, відтепер в Україні запроваджується відповідальність за пропаганду комуністичного та нацистського режимів та публічне використання їх символіки.

Також документ встановлює процедури та строки перейменування об'єктів, які носять "комуністичні" назви (перереєстрація документів для громадян безкоштовна).

11 квітня в Харкові невідомі повалили три пам’ятники діячам радянської епохи.