У Львові вже зареєструвалися близько 400 кандидатів у нову патрульну службу - Згуладзе



Як повідомили УНІАН в прес-службі МВС України, про це повідомила перший заступник міністра внутрішніх справ України Ека Згуладзе під час презентації нового підрозділу в Львові.

За її словами, тільки за сьогоднішній день 25 кандидатів подали анкети особисто. Ще 350 претендентів заповнили їх в режимі онлайн.

Коментуючи початок процесу набору кандидатів до новостворюваного підрозділу міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що ”через кілька місяців Львів отримає нову патрульну службу”.

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Глава відомства зазначив, що у МВС очікують, що участь у відборі візьмуть молоді освічені люди, які приймають гасло нової поліції «Служити і захищати». Вони матимуть нову форму, заробітну плату близько 8-10 тис. грн, а також нові обов’язки.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня розпочався набір кандидатів на навчання до новостворюваних підрозділів патрульної служби міст Львова та Одеси. Конкурсний набір триватиме до 13 травня 2015 року.