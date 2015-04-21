Російська влада пропонує в'язням амністію за згоду воювати на Донбасі – Лисенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

"За даними розвідки, російська влада пропонує амністію для громадян, які відбувають покарання у російських колоніях. Умова виходу на волю – виїзд на Донбас та вступ до лав бандформувань "ДНР" та "ЛНР", - поінформував він.

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Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що з України мають бути виведені російські найманці: буряти, тунгуси, псковські десантники, інші, які потребують самовизначення.

Довідка УНІАН. Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Під час окупації Криму влада РФ також відкидала вторгнення російських військ на півострів, однак пізніше Путін публічно визнав цей факт.