Порошенко закликав світову спільноту сприяти виведенню з України російських найманців
21:46, 01 квітня 2015Політика
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З України мають бути виведені іноземні російські найманці: буряти, тунгуси, псковські десантники, інші, які потребують самовизначення.
Порошенко закликає вивести з территорри України іноземні війська / Фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко закликає світову спільноту сприяти виведенню з території України всіх іноземних військ.
Про це глава держави сказав у відеозверненні, яке оприлюднене його прес-службою.
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"Єдине, чого ми просимо, щоби за межі України були виведені іноземні війська і іноземні російські найманці: буряти, тунгуси, псковські десантники, інші, які потребують самовизначення, щоб їх нарешті світова спільнота визначила вже і відправила додому", - наголосив Порошенко.
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