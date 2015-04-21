Апеляційний суд Запорізької області залишив під вартою прокурора Краматорська

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю Генеральної прокуратури України.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня внаслідок проведених Генпрокуратурою спільно з СБУ заходів було затримано прокурора Краматорська, його заступника та начальника Відділу з боротьби з економічними злочинами краматорської міліції. Після затримання правоохоронців було проведено обшуки за їхнім місцем проживання та роботи.

«Під час цих слідчих дій вилучено грошові кошти, у тому числі предмети хабарів, а саме - 110 тис. доларів та 2 млн 750 тис. грн. Крім того, вилучено документи та записи, які беззаперечно свідчать про систематичне, щомісячне отримання хабарів від підприємців, які займались як легальним, так і нелегальним бізнесом», - повідомили у прес-службі ГПУ. Досудове розслідування здійснюють працівники Головної військової прокуратури.

6 квітня прес-секретар президента України Святослав Цеголко у Facebook повідомив про те, що «наручники на прокурора міста одягли прямо під час церемонії представлення нового прокурора Донецької області. Операція відбулася в рамках боротьби з корупцією в зоні АТО».

Тоді військові прокурори затримали прокурора Краматорська та його співучасників – заступника прокурора та керівника одного з підрозділів міського відділу міліції за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особо, яка займає відповідальне становище, повторно та за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.