Роковини Чорнобильської катастрофи (фотогалерея)

Аварія на Чорнобильській АЕС - руйнування четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС сталася 26 квітня 1986 року. Тільки протягом перших 3 місяців після аварії загинула 31 людина.

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Більш як 115 тис. довелося евакуювати з 30-кілометрової зони. У ліквідації наслідків аварії брали участь понад 600 тис. чоловік.