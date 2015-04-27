Президент підписав закон про збереження виплат співробітникам міліції, захопленим в полон

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Згідно із законом, сім'ям зазначених працівників міліції щомісячно виплачується грошове забезпечення, у тому числі додаткові та інші види грошового забезпечення у розмірах, встановлених працівнику міліції на день захоплення його в полон або заручником, або визнання його безвісно відсутнім.

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Виплата грошового забезпечення членам сімей здійснюється до повного з'ясування обставин захоплення працівників міліції в полон або заручниками, або їх звільнення чи визнання у встановленому законом порядку безвісно відсутніми чи оголошення померлими. У всіх випадках виплата грошового забезпечення здійснюється не більш ніж до дня виключення працівника міліції з кадрів Міністерства внутрішніх справ України в установленому порядку.