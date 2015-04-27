Російський солдат виклав у мережу маршрут "Бука", яким було збито МН17 (фото)

Про це йдеться в матеріалі-розслідуванні видання InformNapalm.

Відзначається, що перекидання російських "Буків" здійснював автомобільний підрозділ 147-ї АБМЗ (автомобільний батальйон матеріального забезпечення Генерального штабу збройних сил РФ) – в/ч 83466, місце дислокації - Москва, Рубльовське шосе 68.

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Так, відповідні фотографії було виявлено в соцмережі на сторінці одного з російських солдатів-"далекобійників" даного автомобільного підрозділу.

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Як зазначає видання, солдати, зазвичай, рахують дні своєї служби "як годинник", особливо це помітно під закінчення їх служби. Зокрема, публікуючи відлік днів до "дембеля" на своїх сторінках в соцмережах. Тому, припускають у виданні, дати практично під усіма фото, можна вважати точними.

За даними розслідування, напрямок руху колони "Буків" добре визначається завдяки дорожнім знакам, що зафіксовані на фото, та опубліковані в хронологічному порядку.

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Як уточнює видання, "Бук" з номером 232 був помічений в місті Старий Оскол і 23-го червня 2014 року, користувач rokerrson виклав в Instagram фото з цим "Буком".

Російський солдат в свою чергу підписав фото з "Буком" "8 днів", тобто 8 днів до "дембеля", припустили у виданні.

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Далі видання наводить коментар солдата-"далекобійника" до фото "останній рейс на моєму 6902нн". На номерах код регіону "50", це додаткове підтвердження, що це та сама колона, яку фіксували раніше, стверджує видання.

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Як припустили у виданні, автор підписав фото "4", тобто 4 дні до "дембеля".

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Так, солдат підписав фото "3 світлофор – червоний", тобто вже 3 дні до "дембеля", і солдат знаходиться в поїзді, що прямує в свою військову частину.

2 липня 2014 року у Дмитра Зубова "дембель" ("ДМБ"), тобто військовослужбовець строкової служби, звільнений в запас, але рівно через 2 тижні один з привезених його автомобільним підрозділом "Буків" до (у) Україні, зіб'є рейс MH17.

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Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили "Боїнг" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук". Всі 298 чоловік, що знаходилися на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажира - були громадянами Нідерландів. Літак впав в зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.