КПУ має намір в центрі Києва відсвяткувати 1 травня

Про це УНІАН повідомили в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації апарату КМДА, посилаючись на відповідну заявку комуністів в органи місцевої влади.

Читайте такожДопити Симоненка триватимуть, бо "до нього багато запитань" - СБУ

Свій захід організатори планують почати о 10.00 і завершити близько 13.00. Згідно з заявкою, у святкуванні планується участь 6 тис. осіб.

Серед інших поданих у КМДА заявок також повідомлення Об'єднання профспілок, організацій профспілок у Києві "Київська міська рада профспілок" про намір провести 1 травня на Трухановому острові (територія ДЮУСБ "Зеніт") Форум профспілкового активу "Профспілки – за єдину Україну, мир і злагоду. Право народу на гідне життя!". Захід заплановано на 11.00-15.00. Передбачається участь 1,5 тис. осіб.

Також 1 травня Організація ветеранів України об 11.00 планує почати Мітинг з нагоди свята 1 травня біля Національного музею історії Великої Вітчизняної війни. Передбачено участь 5 тис. осіб. Триватиме захід до 13.00.

Серед інших масових заходів, на які КМДА отримала заявки, організатори повідомляють про відкриття ярмарків на Пейзажній алеї, біля Національного музею історії України і в парку ім. Т. Шевченка. Ці ярмарки, згідно з заявками, будуть проводитися у вихідні та святкові дні протягом усього літа. Час роботи – з 11.00 до 21.00. Організатори – приватні особи.

А в Центральному парку культури і відпочинку 1 травня почнеться Миротворчий марафон, метою якого є створення в суспільстві світогляду миру (імпровізований живопис під музичний супровід). Захід організовано приватною особою і буде проходити протягом травня.