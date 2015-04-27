Аваков попередив, що міліція діятиме жорстко у разі провокацій на травневі свята

Про це УНІАН повідомили в прес-службі МВС. "В Києві, Харкові, Дніпропетровську та Одесі можливі точки напруги. Ми досить сильні і розуміємо, як будемо підтримувати порядок. Будемо діяти жорсткіше, ніж у звичайній ситуації, оскільки існують великі ризики", - підкреслив Арсен Аваков.

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У той же час міністр внутрішніх справ не очікує проблем під час травневих свят на лінії фронту. Як зазначив Арсен Аваков, "фальшивих демонстрацій там не влаштуєш. Досить багато людей, які живуть з оголеним нервом і у справжніх патріотів нашої держави достатньо сил, щоб запобігти провокаціям".

Як повідомляв УНІАН, для забезпечення правопорядку в державі під час травневих свят будуть залучатися майже 42,5 тис. працівників міліції, військовослужбовців Нацгвардії, а також представників громадськості.