СБУ затримала бойовиків, які готували теракти в Маріуполі

СБУ ліквідувала терористичне угруповання у складі 4 осіб, які планували диверсії в Маріуполі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

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За його словами, затримані представники так званої “ДНР” планували теракти в місцях дислокації підрозділів ЗСУ, захоплення заручників з числа місцевих мешканців, фізичну ліквідацію військовослужбовців.

Він зазначив, що при обшуках у диверсантів вилучено значну кількість зброї, боєприпасів, вибухівки, а також докази щодо обміну інформацією з ватажком терористів.