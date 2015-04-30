СБУ затримала бойовиків, які готували теракти в Маріуполі
15:07, 30 квітня 2015Суспільство
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Затримані планували теракти в місцях дислокації підрозділів ЗСУ, захоплення заручників з числа місцевих жителів, фізичну ліквідацію військовослужбовців.
Лубківський повідомив про затримання 4 бойовиків "ДНР" / Фото УНІАН
СБУ ліквідувала терористичне угруповання у складі 4 осіб, які планували диверсії в Маріуполі.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.
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За його словами, затримані представники так званої “ДНР” планували теракти в місцях дислокації підрозділів ЗСУ, захоплення заручників з числа місцевих мешканців, фізичну ліквідацію військовослужбовців.
Він зазначив, що при обшуках у диверсантів вилучено значну кількість зброї, боєприпасів, вибухівки, а також докази щодо обміну інформацією з ватажком терористів.
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