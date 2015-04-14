У Маріуполі знайшли схованку бойовиків з гранатометами і мінами для диверсій на "травневі"

Як повідомляє прес-центр СБУ, співробітники Служби безпеки України виявили у Маріуполі сховище зброї та боєприпасів бойовиків.

"Терористи організували схованку в одній із зруйнованих споруд автотранспортного підприємства. Співробітники спецслужби вилучили з неї чотири ручні протитанкові гранатомети РПГ-18 і РПГ-26, п’ять бойових гранат РГД-5, Ф-1, майже чотири сотні патронів для автоматичної зброї та інші засоби для здійснення терактів", - йдеться в повідомленні.

Також встановлено, що арсенал терористи планували використати для диверсій проти Збройних Сил України напередодні святкування травневих свят.

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За цим фактом було відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Окрім того, повідомляється, що "злочинний арсенал співробітники СБ України виявили й в одному з житлових масивів Лисичанська. У схованці зберігалися три гранатомети, 116 тротилових шашок, 6 осколкових протипіхотних мін та ящик з патронами калібру 14,5 мм".

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії.