На евакуацію українців з Непалу виділено 7 мільйонів гривень

Про це повідомив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк на засіданні уряду. "Надзвичайним рішенням уряду виділяємо більше 7 млн грн на те, щоб забезпечити транспортування українців з Непалу", - сказав він.

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Прем'єр зазначив, що, за уточненими даними, в Непалі знаходяться 196 українських громадян, 45 з яких на даний момент вже висловили бажання покинути цю країну.

При цьому Державна служба з надзвичайних ситуацій вже підготувала літак Іл-76 і чекає дозволу на політ, оскільки на даний момент в Непалі зарезервовано понад 100 рейсів від країн, які бажають евакуювати своїх громадян.

Як повідомляв УНІАН, протягом доби в постраждалий від землетрусу Непал відбуде група консулів для забезпечення евакуації громадян України з цієї країни.

Крім того, Міністерство закордонних справ України закликало громадян, які перебувають у Непалі, скористатися спеціальним рейсом, який буде направлений в цю країну для евакуації.