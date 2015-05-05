У Генштабі заявили, що смугу донецького аеропорту не відновити

Про це повідомляє прес-служба Генштабу.

"На відео можна розгледіти п’ять круглих отворів, які розташовані уздовж всієї злітної смуги близько її осьової лінії. Як пояснили військові інженери, які здійснювали підрив злітної смуги, це вирви, розміром 3×5 метрів та глибиною 2 метри кожна. Відстань між ними — 700 метрів. Враховуючи, що довжина смуги становить 4000 метрів, ширина — 60 метрів, а товщина бетонного покриття — 1 метр, такі пошкодження дійсно не дозволяють застосовувати її за призначенням", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, за даними фахівців, кожен вибух, крім утворення цих вирв, призвів ще й до розкришення покриття злітної смуги до 2 – 2,5 метрів навколо кожної діри. Також вся поверхня злітної смуги вкрита великими та малими вирвами – слідами влучань артилерійських снарядів та мін.

"Без спеціального аеродромного обладнання злітну смугу не відновити. За твердженнями фахівців, навіть за мирного часу, наявності всіх необхідних матеріалів та спецтехніки, на відновлення смуги потрібно не менше місяця", н наголошують у Генштабі.