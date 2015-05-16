У Дніпропетровську розстріляли відомого бізнесмена

01:11, 16 травня 2015
Суспільство
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Ввечері 14 травня у Дніпропетровську кілер розстріляв відомого у місті бізнесмена — 46-річного власника автосалону "Лексус". 

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Вбивця застрелив підприємця чотирма пострілами, які поцілили жертві у голову, тулуб та руку, повідомляє 9 канал.

Кілер чатував на бізнесмена біля його власного гаражу на вулиці Козакова у Жовтневому районі міста.

Одна з жінок, яка стала випадковим свідком злочину, розповіла, що підприємець, вийшовши з салону своєї автівки, почав відкривати двері гаража. Саме в цю мить до нього підбіг невідомий й пролунали постріли.

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Перед тим, як втекти, вбивця встиг прибрати з місця злочину усі гільзи, тому поки що невідомо, з якої зброї вбили бізнесмена. Але скоріш за все це був пістолет.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Вживаються всі заходи для затримання підозрюваного, каже Ганна Старчевська, керівник сектору Дніпропетровського МУ міліції.

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