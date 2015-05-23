На Хмельниччині відзначеного "за оборону Слов’янська" бойовика посадили на 10 років

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Встановлено, що влітку минулого року 38-річний житель Хмельниччини через соціальні мережі був завербований та став бойовиком незаконного військового формування терористів.

Після проходження спецпідготовки з розвідувальної та диверсійної діяльності він став «стрілком-розвідником» незаконного воєнізованого формування під командуванням російського офіцера на прізвисько «Штурман». Бойовик отримав прізвисько «Фіма», «посвідчення» терориста і бойову зброю.

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На території Донецької області зловмисник у складі диверсійних груп брав участь у збройних нападах на українських військових поблизу міст Шахтарськ, Торез, Сніжне, Єнакієве. За терористичну діяльність ватажки терористів нагородили бойовика значком «за оборону Слов’янська».

СБУ затримала зловмисника після його повернення до Хмельницької області.

Вироком суду його визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.